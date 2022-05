Charlotte FC terminó racha de victorias en casa

Charlotte, NC.- A Charlotte FC se le acabó la racha de victorias en casa. CF Montréal venció 2-0 y escaló a la cima de la Conferencia Este de la Major League Soccer.

Los dirigidos por Miguel Ángel Ramírez salieron al campo del Bank of America Stadiuim con cuatro triunfos en fila ante su público.

Pero, el fin de semana acabó su racha. “The Crown” sabía el difícil rival al que enfrentaba. Tanto que pareció comenzar cuidando más no sufrir daño que hacerlo.

El juego no tenía un dominador claro, pero las mejores ocasiones de peligro llegaban por parte de los visitantes.

Charlotte FC, sin embargo, tuvo espacio para reaccionar. Andre Shinyashiki lanzó un tiro que pegó en el poste. El equipo comenzó a tener sus mejores minutos pero CF Montreal anotó cerca del final de la primera parte por intermedio de Djorde Mahailovic.

Para el segundo tiempo el equipo local cambió su juego. Ahora era más ofensivo, quería el empate.

Y, como en el primer tiempo, cuando empezó a crear más peligro, CF Montréal volvió a convertir a través de Alistair Johnston.

Charlotte FC lo siguió intentando fallidamente. El rival estuvo sólido y hacerlo retroceder no era tarea sencilla.

La victoria para CF Montréal le permitió ampliar a ocho los juegos sin conocer la derrota. Además, escaló a la cima de clasificación con 20 puntos, superando por diferencia de goles a Orlando City y Philadelphia Union.

