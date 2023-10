Charlotte FC goleó a Toronto FC

Charlotte, NC.- Charlotte FC goleó 3-0 a Toronto FC y tomó el control de su propio destino en el camino por avanzar a los playoffs de la Major League Soccer.

Dos goles desde el punto de penal de Karol Świderski y una genialidad de taco de Brecht Dejaegere, marcaron cifras definitivas en el Bank of America de Charlotte.

The Crown tomó ventaja desde temprano, minuto 8, y no la perdió durante el juego ante Toronto FC, el colista de la Conferencia Este.

La victoria pone fin a una racha de seis partidos sin ganar (cuatro empates y dos derrotas).

Yo @mls we don't need the poll for Goal of the Matchday 🔒 pic.twitter.com/go1JpSq4t0

— Charlotte FC (@CharlotteFC) October 5, 2023