kerwin-vargas-preserva-su-cultura-colombiana

Charlotte, NC.- Kerwin Vargas tomó un rol protagónico fuera del campo. El jugador de Charlotte FC visitó un restaurante colombiano y mostró un poco de sus raíces en el marco de Mes de la Herencia Hispana.

El equipo de la Major League Soccer publicó en sus redes sociales un video en el que sigue al delantero junto a su familia a un sitio tradicional de comida colombiana.

Vargas, de 21 años, se crió en Santa Marta, una ciudad costera. Ahí, lo que abunda en la mesa es el pescado. En el restaurante pidió la bandeja paisa, uno de los platos colombianos más conocidos en el exterior. Incluye frijoles, chorizo, arroz y mucho sabor.

"They're [his kids] always eating our food from home [Colombia]. They never lose the "swing" that us Latinos have."@kerwinvargas_ on preserving his kids' Colombian roots and culture 🇨🇴#ForTheCrown | @ModeloUSA pic.twitter.com/MiGf9ZYMKP

