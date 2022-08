Charlotte, NC.- Charlotte FC defenderá su casa cuando este sábado reciba a Toronto FC en un partido con el que buscará mantenerse cerca de los puestos de clasificación a los playoffs de la Major League Soccer.

Los de Queen City están en la décima posición de la Conferencia Este con 32 puntos. Los canadienses están un puesto más abajo con 30 unidades. El séptimo y último lugar que da acceso a la postemporada está en poder de Columbus Crew (35 puntos).

Charlotte FC salió goleado 4-0 del primer encuentro entre ambos equipo disputado BMO Field de Toronto.

El partido significó el debut en gran forma de Lorenzo Insigne (ex Napoli) y Federico Bernardeschi (ex Juventus), los dos grandes fichajes de Toronto FC a mitad de temporada.

Charlotte FC defenderá su casa ante Toronto FC

Pero este sábado en el Bank of America Stadium (7 pm), Charlotte FC defenderá su casa. The Crown tiene ocho victorias de local, la mayor cantidad (junto Philadelphia Union, New York City e Inter Miami) en esta condición para un equipo local en la Conferencia Este.

Por su parte, Toronto FC tiene un triunfo de visitante, la menor cantidad junto con Atlanta United.

En sus últimos cinco juegos The Crown tiene dos victorias y tres derrotas. Los canadienses acumulan dos victorias, dos empates y una derrota.

A Charlotte FC le restan siete juegos de temporada regular. En este tramo final deberá sumar la mayor cantidad de puntos para pelear por un puesto en los playoffs.

