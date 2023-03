charlotte-fc-a-la-caza-de-sus-primeros-puntos

Charlotte, NC.- Charlotte FC saldrá el fin de semana a la caza de sus primeros puntos de la temporada cuando visite a Orlando City.

El equipo de las Carolinas ha tendido un complicado inicio en su segunda campaña en la Major League Soccer (MLS). En tres partidos, todos culminados con derrota, solo anotó un gol y recibió siete.

Pero el sábado (inicio del juego a las 7:30 pm) en el Orlando City Stadium buscará cambiar el panorama.

El entrenador Christian Lattanzio se ha mostrado crítico frente a sus jugadores y los llamó a asumir la responsabilidad por el difíciuil arranque de temporada. Sin embargo, dijo que su plantilla tiene muchas oportunidades de mostrar la calidad que tiene.

