Campeón mundial de Ajedrez se retiró del Sinquefield Cup

San Luis, MO.- El campeón mundial de Ajedrez, el noruego Magnus Carlsen, se retiró de la Sinquefield Cup bajo el rumor de que el ajedrecista estadounidense Hans Niemann le hizo trampa en la partida de tercera ronda que se disputó el domingo.

De manera que Carlsen, indignado publicó en su cuenta Twitter con más de 715.000 seguidores, «Me he retirado del torneo. Siempre he disfrutado jugando en el Club de Ajedrez de San Luis y espero estar de vuelta en el futuro».

Sin embargo, la narrativa de la publicación tenía un mensaje entrelíneas que venía acompañado con un video viejo del entrenador de fútbol, José Mourinho, donde declaraba, «Si hablo, me meto en un gran problema».

Por su parte, en una retransmisión por internet, Hikaru Nakamura, estadounidense y número seis de la clasificación mundial resaltó, «Creo que Magnus cree que Hans probablemente esté haciendo trampas». Declaración que efectuó sin pruebas que inmediatamente fue tomado como la razón de la retirada de Carlsen.

