Actualizan el ranking tras el Clásico Mundial de Béisbol

Pully, Suiza.- Tras el Clásico Mundial de Béisbol (CMB) 2023, la World Baseball Softball Confederation (WBSC) publicó el nuevo ranking mundial de selecciones masculinas de béisbol que incluye los últimos cuatro años, el cual permanece encabezado por el actual campeón mundial, Japón con 5.323 puntos.

De este modo, el Clásico o World Baseball Classic (WBC), garantiza 1.150 puntos al campeón. Abono 953 al subcampeón, 905 al tercer y cuarto lugar y 242 puntos por participación.

Por su parte USA escaló al segundo lugar del ranking mundial de béisbol, con 4.402 puntos. La gran sorpresa en esta exclusiva lista es que México subió dos lugares, para quedarse en el tercer lugar con 4.130 puntos.

En cuarto y quinto lugar se ubicaron Chinese Taipei y Corea con 4.061 y 4.049 puntos, respectivamente. En el sexto lugar aparece Venezuela con 3.534 puntos. Muy cerca en el séptimo puesto de la esta lista se ubicó la selección de Cuba con 3.151 puntos.

Sin embargo, selecciones de peso como República Dominicana bajaron su posición para quedar el décimo lugar con 2.415. Mientras que Países Bajos bajó una posición para quedarse en octava posición con 3.089 puntos.

📊🌏⚾ The moment you have been waiting for the updated Men's Baseball World Rankings!

🔝🇯🇵 Japan No 1!

🔥 With a place in the next #Premier12 on the line, keep your eyes open to check how our Ranking develop during 2023

🔗 Check out the details here: https://t.co/p2VQvCuduL pic.twitter.com/F3PGR5Qpla

— WBSC ⚾🥎 (@WBSC) March 28, 2023