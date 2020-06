Coronavirus: Con 34 años de edad murió Chris Trousdale

Los Ángeles – Estados Unidos.- Complicaciones en su salud producto al contagio de Covid-19 le provocaron la muerte al cantante y actor estadounidense, Chris Trousdale. La estrella de 34 años de edad que hoy enluta el mundo del espectáculo, falleció en el hospital de Burbank de Los Ángeles donde se mantenía hospitalizado desde hace ya varios días debido al virus.

A través de redes sociales, el entorno cercano al joven han informado sobre el triste desenlace y piden privacidad para poder hacer frente a este trago amargo.

“Con gran pesar confirmamos que Chris Trousdale fallecía el 2 de junio de 2020. Fue una luz para muchos y eso hará que sea extrañado por su familia, amigos y seguidores. Aunque sentimos que forma parte de todos nosotros, solicitamos que se respete la privacidad de sus allegados en este duelo. Si desea hacer una donación en su honor, por favor hágala a ASPCA -la Sociedad Estadounidense para la Prevención de la Crueldad contra los Animales -“, escribieron.

Jane Gagle, con quien Chris trabajó en Pacific Ballet Dance Theatre, compartió más detalles sobre la muerte de su buen amigo y compañero.

“Chris estaba en coma, con respiración asistida cuando murió. Era una persona única y siempre llenó de luz cada escenario que pisó. Gracias por el amor que le disteis. Lo sintió hasta el final, y estoy segura de que todavía nos está mirando desde el cielo”, aseguraba.

Cuando era solo un niño Trousdale comenzó a trabajar en el mundo del espectáculo; con ocho años participó en diversas producciones de teatro y formó parte del grupo The Broadway Kids. Su gran reconocimiento, sin embargo, llegó hace dos décadas con la ‘boy band’ Dream Street; en Estados Unidos llegó a vender con su primer disco un millón de copias.

“Chris tenía una personalidad encantadora y mucho talento. Juntos formamos parte de Dream Street, éramos niños que compartían un amor abrumador por la música y la actuación. Chris, en mi opinión, era el más popular entre nosotros, llamaba la atención sobre el escenario y coreografiaba un baile en cuestión de minutos… Realmente lo envidiaba como intérprete. Aunque fuimos compañeros solo tres años, construimos una verdadera hermandad. Nos separamos y nuestras vidas tomaron diferentes caminos, pero a menudo me acuerdo de aquellos días. Mis más sinceras condolencias están con su madre, a la que aprecio mucho. Nunca olvidaré tu sonrisa”, escribió Jesse.

Ya lejos del grupo, Chris se formó como actor y participó en varias películas, series y programas; entre ellos Days of Our Lives, Shake It Up, Austin & Ally y Lucifer. En 2012 retomó su faceta de cantante presentándose a la edición americana de La Voz. Tras un tiempo de ausencia, hace unos meses anunció su regreso a la música con el lanzamiento de la canción Summer, que llegaba poco después de Dance for love. Sin embargo, en los últimos tiempos se ganaba la vida como camarero.

“Es muy duro estar sirviéndole la comida a alguien, y que te diga: “Pero, ¿qué haces tú aquí? Tú eras mi ídolo, te tenía en la pared de mi habitación”, decía haces meses el propio Chris Trousdale.