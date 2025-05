Trump: Un arancel del 80% a China parece correcto

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que estaría analizando disminuir los aranceles a China de 145% a un 80%.

A través de sus redes sociales, el primer mandatario afirmó que “¡Un arancel del 80% a China parece correcto! Hasta Scott B”, en la que hizo referencial al secretario del Tesoro, Scott Bessent.

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) May 9, 2025

From Donald Trump Truth Social 05/09/25 07:26 AM

80% Tariff on China seems right! Up to Scott B.

De la misma manera, Trump sostuvo que “China debería abrir su mercado a Estados Unidos”.

“¡Sería muy bueno para ellos! ¡los mercados cerrados ya no funcionan!”, afirmó Trump.

CHINA SHOULD OPEN UP ITS MARKET TO USA — WOULD BE SO GOOD FOR THEM!!! CLOSED MARKETS DON’T WORK ANYMORE!!!

From Donald Trump Truth Social 05/09/25 07:21 AM

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) May 9, 2025