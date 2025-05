Presentan plan para modernizar el control de tráfico aéreo de EE.UU.

Washington.- El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) presentó un plan para un sistema de control de tráfico aéreo completamente nuevo y de vanguardia que será la envidia del mundo.

A través de un comunicado de prensa, el secretario del Departamento de Transporte DOT, Sean P. Duffy, detalló que el nuevo plan se basará en reemplazar el anticuado sistema actual, la FAA mejorará la seguridad aérea, reducirá los retrasos y abrirá las puertas al futuro de los viajes aéreos. Este plan también garantiza que los controladores aéreos, que trabajan arduamente, tengan un sistema confiable y que se merecen.

Embrace the future, it’s time to leave the outdated behind!

We're launching a new era of air traffic control. We're building a fully modern system from the ground up, upgrading the backbone of American aviation with cutting-edge technology that enhances safety and reduces… pic.twitter.com/TOVlfXPdJd

