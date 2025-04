FBI alertó sobre los nuevos métodos de robo de los ciberdelincuentes

Washington.- La Oficina Federal de Investigación (FBI) alertó que ciberdelincuentes estarían creando sitios web de autoservicio de empleados, con el objetivo de robar información y fondos de las víctimas.

A través de un comunicado detallaron que “los ciberdelincuentes atacan a los usuarios de sitios web de autoservicio para empleados, propiedad de empresas y servicios gubernamentales. Utilizan anuncios en buscadores para suplantar sitios web legítimos y robar información y fondos de las víctimas”.

The FBI has released a PSA warning that cyber criminals are using search engine advertisements to impersonate employee self-service websites. Their goal is to acquire login credentials and steal victims' information and funds. Learn more here: https://t.co/QKX1q1CRnK pic.twitter.com/E4lj9MIY5R

— FBI (@FBI) April 25, 2025