El féretro del papa Francisco será trasladado a la Basílica de San Pedro

El Vaticano.- Autoridades del Vaticano anunciaron que el miércoles 23 de abril, el féretro con el cuerpo del papa Francisco será trasladado desde la capilla de la Domus Sanctæ Marthæ a la Basílica Papal de San Pedro.

La información fue dada a conocer por el cardenal Kevin Joseph Farrell, Camarlengo de la Santa Romana Iglesia, quien presidió el rito de la constatación de la muerte y la colocación del cuerpo del papa en el féretro.

De la misma manera, durante ese día se realizará una procesión, la cual comenzará tras un momento de oración presidido por el cardenal Kevin Joseph Farrell, actual camarlengo de la Santa Sede.

The body of the late Pope Francis will be transferred to St. Peter’s Basilica on Wednesday at 9:00 AM to lie in state until his funeral on Saturday morning at 10:00 AM.

The Holy See Press Office announced on Tuesday that Cardinal Giovanni Battista Re, Dean of the College of… pic.twitter.com/ObGjYl7Bi7

