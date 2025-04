Inflación en Estados Unidos cayó en 2,4%

Washington.- La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos bajó en marzo cuatro décimas en términos interanuales, hasta el 2,4 %.

A través de su informe publicado mensualmente señalan que los precios subyacentes en alimentos y energía aumentaron un 2,8% respecto al año anterior, por debajo del 3,1% de febrero.

Mientras que la Casa Blanca, indicó en un comunicado que “el nuevo Índice de Precios al Consumidor de hoy revela que la inflación cayó al 2,4% en marzo. Superando las expectativas por segundo mes consecutivo y la primera caída de los precios al consumidor en varios años”.

