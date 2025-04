Catalogan como una gran victoria los aranceles del acero y aluminio

Washington.- La Casa Blanca anunció que los aranceles del presidente Donald Trump a las importaciones extranjeras de acero y aluminio han sido catalogados como “una gran victoria para los trabajadores y la industria manufacturera estadounidenses, al igual que lo fueron durante su primer mandato”.

En un comunicado publicado en su página web, destacaron la reciente entrevista realizada Drew Greenblatt, director ejecutivo de Marlin Steel Wire Products, con sede en Baltimore, quien señaló que “estamos a favor de los aranceles porque fabricamos todo en Estados Unidos. Nuestras fábricas están en Baltimore, Indiana y Michigan. Utilizamos acero y trabajadores estadounidenses. Nuestro desafío es que competimos con gobiernos, como el gobierno chino”.

"We're in favor of the tariffs… We just want a level playing field. If we have a level playing field, the American worker will WIN." pic.twitter.com/3cRIYUh6W4

“Si tenemos un campo de juego justo y equitativo, nuestros trabajadores de fábrica estadounidenses prosperarán. Realmente podemos sacar a la gente de la pobreza e incorporarla a la clase media”, afirmó.

Ver más: Aranceles de Trump causan caída en las bolsas del mundo

De la misma manera, destacó que “nuestro objetivo es vender millones de dólares más, así que tenemos que contratar a mucha más gente. Si lo logramos, los contrataremos en puestos muy buenos y con muy buenos salarios”.

Marlin Steel CEO Drew Greenblatt: Our goal is that we're going to "hire many more people."

"We're going to hire them at very good jobs, with very good pay, wonderful benefits, with a 401(k) match… This is a VERY exciting time for the American manufacturing worker." 🔥 pic.twitter.com/4iN2YxOqyJ

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 7, 2025