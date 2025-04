Trump extendió por 75 días el plazo para la venta de TikTok

Washington.- El presidente de Estados Unidos Donald Trump, extendió por 75 días más el plazo para que la plataforma TikTok encuentre un comprador no chino.

Así lo anunció a través de sus redes sociales en la que el primer mandatario destacó que es una “transacción que requiere más trabajo para garantizar que se firmen todas las aprobaciones necesarias, por lo que firmo una orden ejecutiva para mantener TikTok en funcionamiento durante 75 días adicionales».

De la misma manera, afirmó que su administración «ha trabajado arduamente (…) para salvar TikTok».

My Administration has been working very hard on a Deal to SAVE TIKTOK, and we have made tremendous progress. The Deal requires more work to ensure all necessary approvals are signed, which is why I am signing an Executive Order to keep TikTok up and running for an additional 75…

