Google habilita nuevo función para los turistas en el mundo

Washington.- La reconocida empresa tecnología Google anunció el lanzamiento de un rastreador en donde los usuarios podrán estar alertas de los precios más bajos del mercado.

A través de un comunicado publicado en su página web, detallaron que la nueva función estará habilitada con su inteligencia artificial Géminis.

“Si navegas en google.com/hotels, verás una nueva opción para seguir los precios de las fechas y el destino que hayas elegido. Simplemente, pulsa el botón de seguimiento de precios debajo de los filtros de búsqueda y recibirás un correo electrónico si los precios de alguno de los hoteles que aparecen en los resultados bajan considerablemente”, explicó el comunicado.

Save money on booking, get summer travel ideas and more from Search, Maps, Lens and Gemini ↓ https://t.co/dGtG7J2hTR

— Google (@Google) March 27, 2025