Google incorporó su «chatbot» en el historial de búsqueda

California.- Google incorporó su “chatbot” de inteligencia artificial (IA), Gemini, la cual tendrá como objetivo permitir acceder al historial de búsqueda de los usuarios para ofrecerles recomendaciones más personalizadas.

A través de un comunicado, indicaron que la nueva versión podrá referirse al historial en Google del usuario para comprenderle mejor y responderle ajustándose a sus preferencias.

“Con Gemini estamos creando un asistente personal de IA que no se limita a responder a preguntas generales, sino que te entiende”, indicó el escrito.

Your favorite features on @GeminiApp are getting upgrades, including Deep Research now on 2.0 Flash Thinking Experimental (available for all to try at no cost!), additional apps and more ↓ https://t.co/3KKEclM8QY

— Google (@Google) March 13, 2025