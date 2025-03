Charlotte, NC.- El condado Mecklenburg reveló el futuro diseño de Latta Place en una reunión comunitaria el jueves. El concepto de diseño incluye un nuevo sendero interpretativo, un nuevo centro de visitantes y mejoras en la finca de la plantación que revelarán las historias entrelazadas de las personas y culturas que moldearon Latta Place y su entorno natural, incluyendo a personas esclavizadas, indígenas, agricultores arrendatarios, artesanos, terratenientes históricos y administradores más recientes.

The final design of Latta Place is here: https://t.co/JAmTZ9EQVF

With resident input and feedback from a steering committee, the new look will include:

– an interpretive trail

– updates to the plantation farmstead and

– a new visitor center. pic.twitter.com/hFRbr4pouv

— Mecklenburg County (@MeckCounty) March 20, 2025