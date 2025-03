La FDA activa «Herramienta de Transparencia de Contaminantes Químicos»

Washington.- El Secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., Robert F. Kennedy, Jr. ,conjuntamente con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) presentaron “la Herramienta de Transparencia de Contaminantes Químicos (Herramienta CCT)”.

A través de un comunicado publicado por la FDA, indicaron que la nueva función será una base de datos en línea con función de búsqueda que proporciona una lista consolidada de niveles de contaminantes.

De la misma manera, detallaron que los usuarios la podrán utilizar “para evaluar los posibles riesgos para la salud de los contaminantes en alimentos para consumo humano. Los contaminantes químicos incluyen una amplia gama de sustancias químicas que pueden estar presentes en los alimentos y que tienen el potencial de causar daños”.

Today, under the leadership of @HHSgov @SecKennedy, the FDA unveiled the Chemical Contaminants Transparency Tool, an online searchable database providing a consolidated list of contaminant levels that are used to evaluate potential health risks of contaminants in human foods.… pic.twitter.com/ndQc9RPJmV

— U.S. FDA (@US_FDA) March 20, 2025