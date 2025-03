La OMS alertó que programas de salud en el mundo están en riesgo

Washington.- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Ghebreyesus alertó que varios programas de salud a nivel mundial, están en riesgo debido a los recortes presupuestarios del gobierno de Donald Trump.

A través de un comunicado publicado por las Naciones Unidas, Ghebreyesus puntualizó con respecto debido a la falta de recursos en los programas de VIH/sida, «podría haber tres millones de muertes relacionadas más, el triple de las registradas el pasado año. 10 millones de seropositivos más, regresando a números de hace unas dos décadas”.

Además, destacó que en los programas de malaria, «si continúan las interrupciones, se podrían sufrir 15 millones de casos adicionales al año y 107.000 muertes, lo que supondría perder 15 años de progresos».

Por otro lado, se refirió a las redes de vacunación contra enfermedades como el sarampión, la polio o la rubeola, los cuales están siendo afectados en muchos países en desarrollo, por la falta de la contribución estadounidense a través de la agencia de cooperación USAID y otros canales.

Abrupt cessation of US aid funding has plunged programs to fight #malaria, #TB, & #HIV into a crisis, @WHO said Monday. @DrTedros said while the US has the right to decide how to spend its money, if it is to withdraw it should do so in a planned way. https://t.co/pdZxbWArCc

— Helen Branswell 🇨🇦 (@HelenBranswell) March 17, 2025