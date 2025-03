Trump pide al Supremo limitar el derecho a la ciudadanía por nacimiento

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, solicitó a la Corte Suprema permitir que las restricciones a la ciudadanía por derecho de nacimiento entren en vigencia mientras la justicia tome la decisión.

A través de varios medios de comunicación, se conoció la solicitud fue presentada el jueves 13 de marzo. En la que el primer mandatario pidió a los jueces que limitaran las órdenes judiciales dictadas por los distritos de Maryland, Massachusetts y Washington.

En este sentido, alertaron que esta nueva orden tiene como objetivo denegar la ciudadanía a los nacidos después del 19 de febrero que sean hijos de padres indocumentados.

Es de recordar, que desde que se anunció la orden ejecutiva, se han contabilizado dos docenas de estados, que han impuesto demandas que según afirman, viola la Enmienda 14 de la Constitución, el cual consagra el derecho a la ciudadanía a cualquier persona nacida en Estados Unidos.

Por su parte, durante una rueda de prensa desde el despacho Oval de la Casa Blanca, el presidente Trump, indicó que visitará el Departamento de Justica.

«Lo único que voy a hacer es exponer mi visión. No queremos que haya delincuencia en las calles. No queremos que la gente sea empujada al metro y asesinada… hablaremos de inmigración, hablaremos de muchas cosas», afirmó Trump.

.@POTUS on his visit to the Department of Justice: "All I'm going to do is set out my vision… we don't want to have crime in the streets. We don't want to have people pushed into subways and killed… we'll be talking about immigration — we'll be talking about a lot of things." pic.twitter.com/aIrTkmhspi

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 13, 2025