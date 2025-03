ICE entregó a las autoridades de México a peligroso delincuente

Washington.- Un peligroso delincuente mexicano fue capturado en Estados Unidos y entregado a las autoridades policiales mexicanas.

A través de un comunicado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) identificó al mexicano como José Ramón Torres Córdova, de 47 años de edad, quien estaba buscado por secuestro y asociación para delinquir, el 7 de marzo.

Explicaron que los agentes de ICE trasladaron al delincuente al Centro de Detención Eloy en Eloy al Puerto de Entrada Dennis DeConcini en Nogales, donde fue puesto bajo custodia de las autoridades mexicanas.

De la misma manera, detallaron que Torres ingresó ilegalmente a Estados Unidos en un lugar y hora desconocidos y fue deportado en abril de 2019. Luego, la Patrulla Fronteriza de EE. UU. lo detectó ingresando a EE. UU. por segunda vez ese mismo mes y fue deportado en mayo de 2019.

Además, acotaron que el mexicano ha sido arrestado por alteración del orden público y agresión mientras se encontraba en EE. UU. sin documentos.

Convicted criminal alien and Mexican fugitive removed by ICE Phoenix and international partners to face kidnapping and criminal association charges in his home country.

💻Learn more about his removal in our newsroom: https://t.co/HFDiCFeXJQ pic.twitter.com/6bfR7D71x7

— U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) March 13, 2025