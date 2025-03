USCIS recordó el registro que deben realizar los extranjeros al llegar a EE.UU.

Washington.- El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (USCIS) reiteró que los extranjeros deben registrarse si van a estar más de 30 días en Estados Unidos.

A través de un comunicado señalaron que “cualquier extranjero que no se registre dentro de los 30 días posteriores a su ingreso puede enfrentar cargos criminales por su presencia ilegal, NO solo una infracción civil”.

“El Departamento de Seguridad Nacional debe garantizar que los extranjeros cumplan con su obligación de registrarse ante el gobierno, según la sección 262 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) (8 U.S.C. 1302), y a garantizar que el incumplimiento del requisito de registro se considere una prioridad de cumplimiento civil y penal”, indicó el comunicado.

USCIS recordó que es una obligación para todos los extranjeros

De la misma manera, USCIS indicó que “todos los extranjeros de 14 años o más que no se registraron ni se les tomaron las huellas dactilares (si es necesario) al solicitar una visa estadounidense y que permanezcan en Estados Unidos durante 30 días o más, deben solicitar el registro y la toma de huellas dactilares”.

“Los padres y tutores legales de los extranjeros menores de 14 años deben asegurarse de que dichos extranjeros estén registrados. Dentro de los 30 días posteriores a su 14.º cumpleaños. Todos los extranjeros previamente registrados deben solicitar la reinscripción y la toma de huellas dactilares”, señaló el escrito.

En este sentido, USCIS indicó que “es obligación legal de todos los extranjeros no registrados (o de los extranjeros previamente registrados que cumplan 14 años) que permanezcan en Estados Unidos durante 30 días o más cumplir con estos requisitos”.

“El incumplimiento puede resultar en sanciones penales y civiles, que pueden incluir el procesamiento por delitos menores, la imposición de multas y el encarcelamiento”, acotaron.

Por último, recordaron que “el registro no es un estatus migratorio, y la documentación de registro no crea un estatus migratorio, no establece una autorización de empleo ni proporciona ningún otro derecho o beneficio bajo la INA o cualquier otra ley de los EE.UU.”.

