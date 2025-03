Inflación interanual en Estados Unidos fue de 2,8%

Washington.- La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, anunció que el Índice de Precios de Consumo (IPC) registró una disminución en el mes febrero de 2,8 % interanual.

A través de su informe publicado el miércoles 12 de marzo, señala que el indicador subyacente, el cual no incluye los alimentos frescos y la energía fue del 3,1 %. Lo que representan dos décimas menos que en enero.

De la misma manera, se conoció que el índice de inflación en el mes de febrero fue 0,2 %, es decir, 0,5 % por debajo del registrado en enero.

Real average hourly earnings for all employees increased 0.1 percent from January to February,

seasonally adjusted. This result stems from an

increase of 0.3 percent in average hourly earnings combined with an increase of 0.2 percent in the

Consumer Price Index.

