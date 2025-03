María Corina Machado: Maduro es el responsable de perder la licencia de Chevron

Caracas.- La líder de la oposición venezolana María Corina Machado, afirmó que Nicolás Maduro es el único responsable de perder la licencia que permitía a la petrolera Chevron de operar en Venezuela.

Estas declaraciones las ofreció desde la clandestinidad en una entrevista, en la que destacó “se lo dijeron, firmó un acuerdo y se le quitaron las sanciones y qué hizo, incumplió lo que firmó, ¿quién es el culpable de que se reponga la sanción? ¿Quién es el culpable? Es Nicolás Maduro y la gente lo sabe”.

Maduro utilizó los recursos petroleros para “reprimir”

De la misma manera, la opositora resaltó la grave situación económica que se afronta en Venezuela, ya que a su juicio, el gobierno de Maduro utiliza los ingresos de divisas por las operaciones petroleras en “reprimir” a la población.

“Obviamente no nos vamos a quedar ahí de brazos cruzados esperando a ver qué pasa. El mundo tiene que remangarse las mangas, echarle pichón juntos, porque tenemos una oportunidad extraordinaria por delante, dura, durísima, no es fácil lo que estamos enfrentando y no están atacando, nos están descalificando, están reprimiendo”, afirmó.

Por otro lado, es de destacar que el gobierno de Nicolás Maduro a través de la Asamblea Nacional, solicitaron que las personas que han promovido las sanciones en Venezuela paguen “con cárcel y con inhabilitaciones políticas para ejercer cargos públicos de elección popular”.

