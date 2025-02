Gobierno de Trump solicitó retirar los premios a los atletas trans

Washington.- El Departamento de Educación de Estados Unidos solicitó restituir a “las atletas femeninas los récords, títulos, premios y reconocimientos apropiados indebidamente por varones biológicos que compiten en categorías femeninas».

La información de conoció a través de la asesora general del departamento, quien señaló que el organismo, envió una carta a la Asociación Nacional Atlética Universitaria (NCAA) y a la Federación Nacional de Asociaciones de Escuelas Secundarias Estatales (NFHS) instándolas a restituir los reconocimientos a las mujeres.

«Gracias al liderazgo audaz del presidente Trump. Los hombres ya no podrán competir en deportes femeninos, independientemente de cómo se identifiquen. La NCAA ha cambiado correctamente su tono sobre sus prácticas discriminatorias contra las atletas femeninas», afirmó.

