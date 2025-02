Febrero es el mes de la educación profesional y técnica

Raleigh, NC.- El gobernador Josh Stein y la vicegobernadora Rachel Hunt se unieron a los estudiantes y administradores de Wake Technical Community College para emitir una proclamación que designa febrero como el mes de la educación profesional y técnica.

Together, we can make North Carolina the #1 state in the country for apprenticeships. Thanks to our community colleges, including @waketechcc, for leading the way. pic.twitter.com/QY5CS2V5e2

