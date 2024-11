Matt Denny: Ejecutivo Profesional del Año 2024 de MLS NEXT

Charlotte, NC.- MLS NEXT Pro anunció hace unos días que Matt Denny, gerente general de North Texas SC, fue nombrado Ejecutivo del Año 2024 de la Liga.

