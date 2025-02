Confirman a Robert F. Kennedy Jr. como secretario de Salud y Servicios Humanos

Washington.- Robert F. Kennedy Jr. fue confirmado para secretario de Salud y Servicios Humanos del gobierno de Donald Trump, tras una controversia sesión en el Senado.

A través de medios locales, se conoció que Kennedy contó con una votación mayoritariamente partidaria de 52 a 48 en contra.

Es de recordar, que durante su audiencia realizada a finales de enero Kennedy Jr. negó ser un antivacunas. Además, se comprometió a no desincentivar su uso, pese a haber defendido en el pasado que ninguna es segura.

En este sentido, la Casa Blanca, emitió un comunicado, destacando que “la confirmación de Robert F. Kennedy Jr. como Secretario del HHS subraya la dedicación del Presidente Trump a empoderar a los estadounidenses con vidas más saludables, restaurar la confianza en las instituciones de salud pública y defender la libertad médica para todos”.

