Los Charlotte Hornets adquieren a Dalton Knecht y Cam Reddish

Charlotte, NC.- El presidente de operaciones de baloncesto de los Charlotte Hornets, Jeff Peterson, anunció que el equipo adquirió al base Dalton Knecht, al delantero Cam Reddish, una selección de primera ronda del draft de 2031 sin protección y un intercambio de selección de 2030 de Los Angeles Lakers a cambio del pívot Mark Williams.

— Charlotte Hornets (@hornets) February 7, 2025