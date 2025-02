Donald Trump reitera sus amenazas arancelarias

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reiteró sus amenazas arancelarias con el objetivo de disuadir a los BRICS para reemplazar al dólar estadounidense.

A través de su red social Truth Social, afirmó que “la idea de que los países BRICS están tratando de alejarse del dólar, mientras nosotros nos quedamos de brazos cruzados y observamos, ha TERMINADO”.

En este sentido, detalló que su administración exigirá el compromiso de estos países de que no crearán una nueva “moneda BRICS” ni respaldarán ninguna otra moneda para reemplazar al “poderoso dólar estadounidense”.

“De lo contrario, se enfrentarán a aranceles del 100 % y deberían decir adiós a las ventas a la maravillosa economía estadounidense”, destacó el mandatario.

Por otro lado, el presidente Trump, durante la tarde del jueves 30 de enero, reiteró que impondrá un arancel del 25% a los bienes importados de Canadá y México.

Wrong. As @PressSec said, President Trump will be implementing a 25% tariff on Mexico, 25% tariff on Canada, and 10% tariff on China tomorrow.

Are these "sources" even real? https://t.co/pcr6qZrsNb

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 31, 2025