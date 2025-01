Charlotte, NC.- Las autoridades de Charlotte están tras la pista de un hombre que, el pasado 27 de diciembre, irrumpió en la tienda Belk de SouthPark Mall y robó varios relojes Rolex tras romper la vitrina con un mazo.

CMPD Providence Division Detectives need your assistance with Identifying this male. On 12/27/2024 at 8:00 p.m. the suspect below used a sledgehammer to break open the Rolex case at Belk of SouthPark Mall (4400 Sharon Rd.) He removed multiple watches pic.twitter.com/0Yt2ohSJ36

— Charlotte Crime Stoppers (@CLTCrimeStopper) January 28, 2025