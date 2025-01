Marco Rubio iniciará gira Latinoamericana empezando por Panamá

Washington.- El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, iniciará en los próximos días una gira por países Latinoamericanos, empezando por Panamá.

La información fue dada a conocer por la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, quien señaló que Rubio llegará el 31 de enero a Ciudad de Panamá, en la que sostendrá una reunión con el presidente panameño, José Raúl Mulino.

De la misma manera, señaló que Rubio también viajará próximamente a Guatemala, República Dominicana, Costa Rica y El Salvador. Sin embargo, Bruce destacó que el itinerario puede estar sujeto a cambios.

“El secretario de Estado está dando prioridad a la región porque es donde vivimos”, afirmó Bruce.

