$425.000 en pérdidas tras incendio en almacén de Charlotte

Charlotte, NC.- Charlotte Fire Department atendió un incendio en un almacén en la cuadra 1700 de Tar Heel Road. El grupo de trabajo de investigación de incendios determinó que fue accidental, por la descongelación inadecuada de una sustancia química conocida, lo que provocó una polimerización violenta y dejó $425.000 en pérdidas en la propiedad y su contenido.

STRUCTURE FIRE UPDATE: 1700 block Tar Heel Road. The Charlotte Fire Investigation Task Force determined the fire accidental, caused by the improper thawing of a known chemical, which resulted in a violent polymerization. The estimated property/content loss $425K. https://t.co/m2ulbBbP8Y

— Charlotte Fire Dept (@CharlotteFD) January 21, 2025