Charlotte Hornets frena la caída de los Suns con una gran victoria

Charlotte, NC.- El entrenador principal Charles Lee sabía lo que los Hornets debían hacer para poner fin a su racha de 10 derrotas consecutivas cuando se enfrentaron a Phoenix el martes en el Spectrum Center. Todo se redujo a dos cosas que Lee mencionó en su conferencia de prensa previa al partido: defensa en transición y jugar con más ritmo. Fue un mensaje escuchado por los Charlotte Hornets.

