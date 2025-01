Kristi Noem reiterá la promesa de activar «Quédate en México»

Washington.- La próxima secretaria de Seguridad Nacional por el gobierno de Donald Trump, Kristi Noem, reiteró la promesa de activar el programa de migrantes de “Quédate en México” y el fin de CBP One.

Sus declaraciones las ofreció en su comparecencia ante el Senado, en la que alertó que actualmente en Estados Unidos “más de 13.000 asesinos sueltos que han cruzado la frontera. Tenemos casi 16.000 violadores y perpetradores de agresiones sexuales sueltos en este país en este momento, más de 425.000 personas con antecedentes penales”.

NOEM: "There are consequences when Americans break the law. Yet when illegals break the law, there are none." @KristiNoem is right, and that's about to change. In 3 days, @realDonaldTrump is bringing back LAW AND ORDER. pic.twitter.com/8h3CgJFG54 — Markwayne Mullin (@SenMullin) January 17, 2025

De la misma manera, sostuvo que las cifras que maneja el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), habría 425.000 migrantes con condenas penales que viven en libertad en Estados Unidos, incluidos más de 13.000 sentenciados por homicidio.

Noem destacó además que la administración del presidente saliente demócrata Joe Biden “no está haciendo nada para reunirlos y sacarlos de nuestro país. Lo haremos de inmediato, y esa será la prioridad”.

En este sentido, destacó que “una vez deportados los criminales, los que han violado nuestras leyes. La próxima prioridad de Trump va a ser aquellos con órdenes de expulsión definitiva”.

Estudiarán todos los programas migratorios

Por otro lado, durante la audiencia la futura secretaria nacional de Trump, se refirió a los programas migratorios, en la que destacó estar de acuerdo “al 100%” de reinstaurar la política de “Quédate en México” y en cerrar CBP One.

DHS Secretary-designate @KristiNoem says her top priority will be "to make sure that our nation is a nation with borders or we're no nation at all" 🔥 pic.twitter.com/Z3Yu3Hmw0y — Trump War Room (@TrumpWarRoom) January 17, 2025

Además, sostuvo que los programas humanitarios que permiten a algunos ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela solicitar la entrada en Estados Unidos volverán a “la evaluación caso por caso”.

Por último, Noem criticó a la administración de Joe Biden por haber ampliado 18 meses el TPS a unos 600.000 venezolanos y más de 230.000 salvadoreños que ya viven en EE UU.

“Esta extensión de más de 600.000 venezolanos. Es alarmante, cuando ves lo que hemos visto en diferentes estados, incluido Colorado, con pandillas causando daño”, culminó.

DHS Secretary-designate @KristiNoem pledges to join President Trump in: — Reinstating "Remain in Mexico"

— Scrapping the CBP One app

— Stopping flights of illegals directly into the country

— Ending unilateral mass parole 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/3z9lIuh6IJ — Trump War Room (@TrumpWarRoom) January 17, 2025

