Charlotte, NC.- Sentenciaron a David Williams, de 45 años de edad y residente de Charlotte, a 140 meses de prisión seguidos de libertad supervisada de por vida por transportar material de abuso sexual infantil (CSAM, por sus siglas en inglés), anunció Dena J. King, fiscal federal para el Distrito Oeste de Carolina del Norte. A Williams también se le ordenó registrarse como delincuente sexual después de ser liberado de prisión.

Charlotte man is sentenced to prison for transporting child sexual abuse material.

w/ @FBICharlotte @CMPD https://t.co/MIeDxmH5tz pic.twitter.com/qYqvEjC97T

— U.S. Attorney WDNC (@USAO_WDNC) January 16, 2025