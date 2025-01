Charlotte, NC.- Charlotte FC adquirió al mediocampista Eryk Williamson de Portland Timbers a cambio de $100.000 en Dinero de Asignación General (GAM) 2025 con $250.000 GAM adicionales si se cumplen ciertos incentivos.

That smiles says it all 😁✍️

Happy to have you in Black and Blue, Eryk! pic.twitter.com/NSWuuaVJ1t

— Charlotte FC (@CharlotteFC) January 15, 2025