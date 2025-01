Calendario de pretemporada 2025 del Charlotte FC

Charlotte, NC.- La pretemporada del Charlotte FC comenzó el domingo 12 de enero, cuando el equipo inició el entrenamiento en Atrium Health Performance Park.

The schedule is officially out. Let’s make some history 𝐅𝐨𝐫 𝐓𝐡𝐞 𝐂𝐫𝐨𝐰𝐧 👑

🔗: https://t.co/K5SgSbDSXI pic.twitter.com/yOQGcKRqYs

— Charlotte FC (@CharlotteFC) December 19, 2024