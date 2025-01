Incendios en Los Ángeles dejan al menos 10 muertos

Los Ángeles.- Los incendios siguen causando estragos en diversas localidades en Los Ángeles, dejando al menos 10 muertos y miles de personas evacuadas en las áreas de Pacific Palisades, Pasadena y Sylmar.

A través de un comunicado el médico forense del condado Los Ángeles confirmó la muerte de al menos 10 personas debido a los incendios en el sur de California.

“El Departamento de Médico Forense entiende lo importante que es identificar a aquellos perdidos en los incendios forestales y está trabajando diligentemente, siguiendo los protocolos de seguridad, para brindar la información a los familiares más cercanos lo antes razonable posible”, indicó el escrito.

Ver más: Biden declaró «zona catastrófica» localidades afectadas por los incendios

Mientras, que la alcaldesa Karen Bass emitió una orden de evacuación obligatoria se ha puesto en marcha por el incendio Archer que estalló el viernes 10 de enero en Granada Hills,.

A través de sus redes sociales, indicó que “por favor evacue inmediatamente si se encuentra dentro de:Este: Balboa y autopista interestatal 5. Oeste: Tampa. Sur: Sesnon. Norte: Sunshine Canyon Road”.

A Mandatory Evacuation Order is in place for the #ArcherFire in Granada Hills.

Please evacuate immediately if you are within:

📍East: Balboa and Interstate 5 fwy

📍West: Tampa

📍South: Sesnon

📍North: Sunshine Canyon Road.

➡️#ArcherFire information: https://t.co/XDljBCeppt. pic.twitter.com/6uejqIQZ4s

— Mayor Karen Bass (@MayorOfLA) January 10, 2025