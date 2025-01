Expresidente José Mujica anunció que el cáncer hizo metástasis en el hígado

Montevideo.- El expresidente José Mujica informó que el cáncer que le fue descubierto en el esófago ahora le hizo metástasis en hígado y aseguró que se está “muriendo”.

Estas declaraciones las ofreció en una entrevista, en la que detalló que “el cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta”.

No se realizará nuevo tratamiento

Mujica, indicó que tras su situación de salud no dará más entrevistas y además, no se hará ningún nuevo tratamiento.

“Lo que pido es que me dejen tranquilo. Que no me acosen con entrevistas al pedo ni nada más. Se terminó mi ciclo hace rato. Sinceramente, me estoy muriendo y el guerrero tiene derecho a su descanso”, acotó Mujica

De la misma manera, durante la entrevista, señaló que “estoy condenado, hermano. Hasta acá llegué”.

Por último, el expresidente aprovechó la oportunidad para despedirse de sus compañeros y de sus compatriotas. “Es fácil tener respeto para los que piensan parecido a uno, pero hay que aprender que el fundamento de la democracia es el respeto a los que piensan distinto”, expresó.

"Con su honestidad de siempre, Pepe Mujica habló sobre su salud: 'El cáncer se extendió y no seguiré con tratamientos. No me hagan sufrir al pedo.' Un mensaje de valentía y aceptación. #PepeMujica" pic.twitter.com/EypYfOZuV8 — Lengua en Salsa (@Lenguaensalsada) January 9, 2025

