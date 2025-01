Murió bombero en un incendio que dejó varios heridos

Charlotte, NC.- Charlotte Fire Department lamentó la pérdida del bombero de Honolulu, Jeffrey Fiala, quien perdió trágicamente la vida en el cumplimiento de su deber durante un incendio en un apartamento McCully en Young Street. El hecho ocurrió el lunes 6 de enero de 2025.

Charlotte Fire mourns the loss of Honolulu Firefighter Jeffrey Fiala, who tragically lost his life in the line of duty during a McCully apartment fire on Young Street.

Firefighter Fiala, 25, displayed extraordinary courage while battling the blaze, but sadly succumbed to his… pic.twitter.com/EtNzlEWwip

— Charlotte Fire Dept. (@charlottefire) January 7, 2025