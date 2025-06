NHC reporta tormenta tropical denominanda Andrea

Washington.- Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó que tras el inicio de la temporada de huracanes en el océano Atlántico se ha registrado una tormenta tropical denominada Andrea.

Autoridades informaron a varios medios de comunicación que la tormenta tropical Andrea fue ubicada a aproximadamente 1.900 kilómetros de las Azores y 2.200 kilómetros al este de la costa este de Estados Unidos.

Detallaron que la tormenta registra vientos máximos sostenidos están cerca de los 65 kilómetros por hora. Además, señalaron que en las próximas horas “esperan pocos cambios en la fuerza. Se espera un debilitamiento. Para comenzar esta noche, y Andrea se disipará el miércoles 25 de junio por la noche”.

De la misma manera, destacaron que Andrea será “una tormenta tropical de corta duración, esto tomando como base las previsiones ambientales”.

6/24 11am AST: Tropical Storm #Andrea has formed in the Atlantic. It is forecast to weaken and dissipate on Wednesday as it remains over the open ocean.

See https://t.co/tW4KeGdBFb for more info pic.twitter.com/Wsiqt7fSw9

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) June 24, 2025