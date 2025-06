Logran rescatar a 60 niños en la «Operación Dragon Eye» en Florida

Miami.- Un megaoperativo policial denominado Operación Dragon Eye realizado en Florida logró rescatar a 60 niños que habían sido víctimas de abuso, explotación sexual y trata de personas.

Así lo dio a conocer el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, que detalló que el operativo estuvo liderado por la oficina del U.S. Marshals para el Distrito Central de Florida, en colaboración directa con la Oficina de la Fiscalía Estatal (OSP) y por el fiscal James Uthmeier.

De la misma manera, medios de comunicación indicaron que también participó el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE), bajo la dirección del comisionado Mark Glass.

Durante el procedimiento policial lograron la detención de ocho personas, quienes estaban involucradas en delitos relacionados con trata de personas, tráfico de drogas y exposición de menores a situaciones de peligro.

Asimismo, las autoridades detallaron que de los 60 menores rescatados, varios se encontraban en condición crítica. Varios de ellos, estaban siendo explotados sexualmente al momento del operativo.

Over two weeks, our prosecutors worked with the U.S. Marshals and law enforcement on one of the largest child rescue operations in U.S. History, resulting in the rescue of 60 missing children.



Operation Dragon Eye resulted in 8 arrests, and additional human trafficking… pic.twitter.com/2NnVEDjTxE

— Attorney General James Uthmeier (@AGJamesUthmeier) June 23, 2025