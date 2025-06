Francotirador en Idaho asesinó a dos bomberos

Idaho.- Dos bomberos fueron asesinados por un francotirador cuando respondían a un incendio registrado el domingo 29 de junio en una comunicad de Idaho.

Medios de comunicación indicaron que el suceso se registró en la ciudad de Coeur d’Alene, cuando se encontraban apagando un incendio y fueron sorprendidos por disparos. Durante el suceso también resultó herido otro bombero.

A través de las redes sociales del sheriff del condado Shoshone notificó en horas del mediodía la situación irregular, y pidió a la colectividad no salir de casa, ya que había un tirador activo en la zona.

Luego horas más tardes, indicaron que “la escena ha concluido y el sospechoso fue encontrado muerto”.

De la misma manera, se conoció que agentes federales llegaron inmediatamente al lugar, para iniciar las investigaciones del caso.

Asimismo, el gobernador de Idaho, Brad Little, catalogó el tiroteo que dejó a dos bomberos fallecidos como “atroz”.

En su cuenta en la red social X destacó que “varios bomberos heroicos fueron atacados mientras respondían a un incendio en el norte de Idaho”.

“Este es un ataque directo y atroz contra nuestros valientes bomberos”, señaló Little.

Multiple heroic firefighters were attacked today while responding to a fire in North Idaho. This is a heinous direct assault on our brave firefighters. I ask all Idahoans to pray for them and their families as we wait to learn more. Teresa and I are heartbroken.

As this…

— Brad Little (@GovernorLittle) June 29, 2025