Gobierno de Trump demandó a la ciudad de Los Ángeles

Washington.- El gobierno de Donald Trump demandó a Los Ángeles tras las políticas migratorias que ejecutan en la localidad por ser una ciudad santuario.

A través de un comunicado del Departamento de Justica se conoció que la demanda va dirigida a la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y al ayuntamiento de Los Ángeles por las políticas que promulgó poco después de la victoria Donald Trump, las cuales interfieren con la aplicación de las leyes de inmigración por parte del gobierno federal.

Indicaron que “las políticas de «ciudad santuario» de Los Ángeles no solo son ilegales según la ley federal. Sino que, como se alega en la demanda, la negativa de Los Ángeles a cooperar con las autoridades federales de inmigración contribuyó a la reciente anarquía, disturbios, saqueos y vandalismo, tan graves que obligaron al gobierno federal a desplegar a la Guardia Nacional de California y a la Infantería de Marina de los Estados Unidos para sofocar el caos”.

The Justice Department Files Lawsuit Against Sanctuary City Policies In Los Angeles, California

🔗: https://t.co/dTpOSlZlPN pic.twitter.com/IG9wQxioWU

— U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) June 30, 2025