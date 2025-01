Congreso de EE.UU. certificó la victoria de Donald Trump

Washington.- El Congreso de Estados Unidos certificó el triunfo del republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales del pasado mes de noviembre del 2024.

En una sesión efectuada el lunes 6 de enero en la que estuvieron los congresistas del Senado y de la Cámara de Representante, se ejecutó sin incidentes.

En este sentido, los congresistas certificaron que el republicano Donald Trump, recibió 312 votos en el Colegio Electoral, mientras que su rival demócrata, Kamala Harris, obtuvo 226.

Es de destacar, que la vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris fue la encargada de presidir la sesión y anunciar los resultados durante la sesión.

