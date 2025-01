Generación Beta llega con el nuevo año 2025

Washington.- Con la llegada del nuevo año 2025, inició la generación Beta, la cual estará profundamente influenciada por avances tecnológicos y cambios sociales sin precedentes.

Expertos han coincidido que la generación Beta abarca a las personas nacidas entre 2025 y 2039, quienes muchos son hijos de los millennials (Generación Y) y los mayores de la Generación Z.

Asimismo, se conoció que el investigador social Mark McCrindle, se espera que la generación represente el 16% de la población mundial para 2035 y que muchos de sus integrantes vivan hasta el siglo XXII.

