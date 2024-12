Honras al oficial asesinado Michael Horan

Greensboro, NC.- Greensboro Police Department dio a conocer avances sobre los diversos actos en honor al oficial asesinado en el ejercicio de sus funciones, Michael Horan.

En primer lugar, confirmaron que el servicio funeral para el oficial Michael Horan estará abierto al público el jueves, 9 de enero de 2025, a las 2:00 p.m. en Westover Church, 505 Muirs Chapel Rd, Greensboro, NC 27410.

Desde la Policía dijeron «Cualquiera que desee estar en el funeral debería planear llegar temprano, ya que será por orden de llegada, por orden de servicio. Westover Church estará transmitiendo en vivo el servicio en su sitio web y más información sobre eso llegará en los próximos días».

El 26 de diciembre realizaron un homenaje en honor a los caídos de Greensboro Police Department al oficial de policía de Carolina del Norte Michael Horan con una carrera de 1 milla llevando la bandera de la Línea Azul.

Asimismo rindieron homenaje al oficial asesinado en diversos puntos de la ciudad: «Al conducir desde Greensboro hasta Burlington, los puentes eran todo un espectáculo. Lo esperamos en una carretera secundaria para rendirle homenaje cuando pasó. Fue una increíble muestra de respeto tanto dentro como fuera de la carretera. Oramos por la familia y los amigos», escribió una usuaria en Facebook.

Honoring the return of fallen Officer Michael Horan from State Medical Examiner Office to the City of Greensboro (NC) where he was killed in the line of duty on December 23, 2024. https://t.co/vVJ5Dh5FNp pic.twitter.com/AY3UXhPfHt

