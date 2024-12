Daddy Yankee y su esposa llegaron a un acuerdo en su divorcio

San Juan de Puerto Rico.- El reconocido cantante Daddy Yankee y su aún esposa Mireddys González llegaron un acuerdo tras su primera presentación en los tribunales de Puerto Rico.

A través de varios medios de comunicación se conoció que ambos se presentaron en el tribunal de San Juan de Puerto Rico, para asistir a una vista pública que marca el inicio formal de una disputa legal por sus corporaciones. Además, de presunta apropiación del patrimonio del artista por parte de González.

Momento cuando Daddy Yankee y Miredys González llegan al Tribunal de San Juan. El cantante llegó acompañado de su hijo Jeremy y Miredys acompañada de su hija Jesaaelys. (🎥 @noticentrowapa ) pic.twitter.com/0CcCTN84vV — Planeta Radio (@Planeta_GDL) December 20, 2024

De la misma manera, se conoció que Yankee llegó al lugar acompañado de su hijo Yeremy, mientras que Mireddys llegó junto a su hija Jesaaelis. Lo que generó muchos comentarios sobre la división familiar en este proceso.

Daddy Yankee recuperó el control de sus empresas

Al respecto, Anabelle Torres Colberg, una de las abogadas de Ramón Luis Ayala, nombre real de Daddy Yankee, indicó a varios periodistas que el artista recuperó el control de sus empresas, El Cartel Records y Los Cangris Inc., después de alcanzar un acuerdo.

Daddy Yankee y Mireddys González llegan a un acuerdo sobre las empresas de ambos: González cede la presidencia a Yankee. Se establece reserva de $75 millones que no se puede tocar por 30 días. Toda transacción de más de $100K debe contar con aprobación de ambos. Todos los… pic.twitter.com/EmfsYnjwZG — Wilkinmeta𝕏 (@wilkinmeta) December 20, 2024

Detalló que entre esos acuerdos están que el artista se convertiría en “el único oficial y representante de esas empresas”, a la vez que 75 millones de dólares ambas entidades “se van a permanecer intocables por 30 días”.

Por su parte, Daddy Yankee indicó a su salida de los tribunales que “Fue un proceso que lo he llevado con mucha paz, mucha tranquilidad, mucha semblanza. Obviamente, las interpretaciones que salieron públicas sobre lo que sucedió no son las mías. Yo siempre he respetado a la señora González. Les pido con mucha mansedumbre para que la respeten a ella”.

